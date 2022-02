Führerscheinloser 19-Jähriger krachte mit Pkw gegen Baumstämme

Der nicht zum Verkehr zugelassene und mit gefälschten Kennzeichen versehene Wagen geriet laut Polizei in Brand. Alle vier Insassen verließen das Kfz aber ohne fremde Hilfe. Ein 22-Jähriger und eine 23-Jährige, die auf der Rückbank gesessen waren, wurden verletzt.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden mehrere Baumstämme in den angrenzenden Wald geschleudert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag in einer Aussendung. Die beiden Verletzten wurden in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Mitglieder zweier Feuerwehren löschten den Pkw-Brand rasch.

Für den 19-Jährigen dürfte der Ausritt weitere Konsequenzen haben. Ihn erwarten Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten und der Bezirkshauptmannschaft Melk. Die beiden gefälschten Kennzeichentafeln wurden sichergestellt.

