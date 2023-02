Long-Covid-Patientin: „Fühle mich wie in einer Drehtür“

Ein starker Druck auf der Brust und zu hoher Blutdruck. Mit diesen Beschwerden kam eine Kilberin Ende Februar des vergangenen Jahres kurz nach ihrer ersten Covid-Infektion ins Krankenhaus. Nach zahlreichen Untersuchungen und keiner eindeutigen Diagnose wurde sie mit Schmerzmitteln behandelt und zurück nach Hause geschickt, um einen Internisten aufzusuchen. Es folgten zahlreiche Telefonate und bis zu drei Monate lange Wartezeiten auf einen Termin. „Zu dieser Zeit konnte ich meinen Job gerade noch so ausführen. Ich schraubte meinen Alltag aufgrund der ständigen Erschöpfung massiv herunter“, erzählt sie. Die Betroffene fühlt sich von der medizinischen Versorgung in Niederösterreich nach einer Covid-Infektion im Stich gelassen und wandte sich deshalb mit ihrer Geschichte an die Melker NÖN-Redaktion.

„Im Juni 2022 infizierte ich mich ein weiteres Mal, seither erweiterten sich die Symptome unter anderem um starke Ermüdung und Gedächtnisprobleme“, schildert sie. Nach einer, ihr endlos scheinenden, Odyssee fand sie ein halbes Jahr nach ihren ersten Symptomen einen Neurologen, der sie auf Reha schickte. „Durch die zahlreichen Versuche, meine Symptome zu lindern, entstanden bisher Krankheitskosten von über 3.500 Euro.“ Noch heute klagt die Kilberin über Beschwerden.

SPÖ-Schroll: „Dazu schon vier Anträge eingebracht“

Laut eines parlamentarischen Antrages der SPÖ litten im August 2021 rund 72.000 Personen in Österreich an der Folgeerscheinung von „Long Covid“. Online findet man auf der Website des Gesundheitsministeriums einen konkreten Leitfaden zur Long-Covid-Versorgung in Österreich. Dieser sieht nach einer Covid-Erkrankung vor, dass sich Betroffene erst an den Hausarzt wenden sollen, um zur weiteren Abklärung an entsprechende Fachärzte weitergeleitet zu werden. Für die Kilberin bedeutet das, „von einem Arzt zum anderen geschickt zu werden, weitere lange Wartezeiten und kein Ende ihrer Reise“. „Ich fühle mich wie in einer Drehtür. Wenn ich jetzt wieder zum Hausarzt gehe, beginne ich von vorne“.

Dem Ybbser SPÖ-Nationalratsabgeordneten Alois Schroll, ist die Problematik, dass Long Covid nach wie vor nicht als Krankheit anerkannt ist und es in dieser Folge zu wenig Therapieplätze für Betroffene gibt, bekannt. Seit seiner Covid-Infektion im September 2020 leide er selbst an Lungenproblemen. „Wir haben im Parlament vier Anträge eingebracht, in denen wir durchsetzen wollen, dass einerseits genügend Plätze für Betroffene vorhanden sind, andererseits auch Long Covid als Krankheit anerkannt wird“, sagt er. Die Anträge wurden laut Schroll allesamt von der Bundesregierung abgelehnt oder bis auf Weiteres vom Ausschuss vertagt.

