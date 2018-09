Mit einer Fernsehdokumentation über die amerikanische Foodtruckszene hatte vor drei Jahren alles begonnen. „Wir waren total fasziniert, wie Haubenköche unterwegs die feinsten Gerichte zubereiten“, erzählt Sabine Rösel, wie sie und ihr Lebensgefährte Dominik Erber sich schließlich 2017 selbstständig machten. Seitdem erobern sie von Kilb aus mit dem Foodtruck ganz Österreich. „Es ist toll: Man kommt mit der Küche zum Kunden – und nicht umgekehrt.“

Erber: "Hobby zum Beruf gemacht"

Davor waren beide im Lebensmittelhandel beschäftigt. „Daher kommt auch die Affinität zu Lebensmitteln. Und ich konnte das Hobby Grillen zum Beruf machen“, lacht Erber. Und Rösel hakt ein: „Wir haben auf unserer Terrasse mittlerweile mehr Griller als Sessel stehen.“

Auf besagter Terrasse finden auch immer wieder Test-Essen mit Verwandten, Freunden oder Nachbarn statt, um neue Kreationen zu probieren. So zum Beispiel das 24 Stunden im Smoker gegarte Pulled Pork mit eigener Gewürzmischung.

Ihre bisherige Palette an Burgern, Pommes und was dazu gehört, ist aber ohnedies bereits bestens erprobt. „Im Sommer könnten wir mit drei Wägen unterwegs sein – so viel Nachfrage gibt es“, schildert Rösel, wie die beiden von der Geburtstagsfeier in Niederösterreich über die Firmenfeier in Wien bis zum Acoustic-Lakeside-Festival in Kärnten vier- bis fünfmal pro Woche engagiert sind.

An zweieinhalb Tagen 2.800 Burger verkauft

Bei letzterem Event verkaufte man mit einer siebenköpfigen Crew an zweieinhalb Tagen insgesamt 2.800 Burger.

So viel Rösel und Erber mit ihrem „Grill & Roll“-Truck im ganzen Bundesgebiet unterwegs sind, so regional sind die Erzeugnisse, die sie verwenden. „Wir schauen, dass wir so viel wie möglich aus der Region einkaufen“, verweist Rösel auf die Burgerbrötchen von „Winkler’s Bakery“ in Melk, Geroldinger Bier, Soßen von „Fireland Foods“, regionales Gemüse so weit wie möglich und österreichisches Rindfleisch.

Ausruhen ist für die beiden trotz regelmäßiger 15-Stunden-Tage nicht angesagt. „Von März bis Dezember geht das Geschäft eigentlich durch“, erzählt Rösel beispielsweise davon, auch schon auf Weihnachtsmärkten gestanden zu haben.

Der Erfolg ist gleichzeitig auch Ansporn, sich weiterzuentwickeln. „In Zukunft könnten wir uns vorstellen, neben Burgern vermehrt auf die Barbecue-Schiene zu setzen – von Stelzen über Ripperl bis Pulled Pork und Beef“, blickt Rösel in die Zukunft.