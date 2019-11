„Die Früchte sind relativ groß, was sie angenehm für jemanden macht, der Obst verarbeitet“, beschreibt Christian Haydn, Mitgründer der Kilber Edelbrandgemeinschaft, „Sirningers Mostbirne“. Benannt wurde sie 1912 nach dem Kilber Baumschulbesitzer Anton Sirninger. Über 20 Jahre hatte die Suche nach der für ausgestorben gehaltenen Sorte gedauert, bis sie nun wiederentdeckt wurde. Für Haydn ein „sensationeller Fund“.

Denn bereits 2001 wurde eine Obstsortenausstellung organisiert, im Rahmen derer 80 Apfel- und Birnensorten gesammelt wurden. „‚Sirningers Mostbirne‘ war leider nicht dabei“, blickt Haydn zurück. Über 15 Jahre später, im Jahr 2017, führten die Autorinnen Martina Schmidthaler und Gerlinde Handlechner für ihr Buch „Äpfel & Birnen – Schätze der Streuobstwiesen“ 15 Sortenbestimmungen quer durch das Mostviertel durch.

Zwei Exemplare im Pielachtal gefunden

Und dabei gelang die Sensation: Auf einer Wiese der Familie Gonaus, Inhaber des Biobetriebs Losbachhof in Kirchberg an der Pielach, wurden zwei Bäume der alten Birnensorte identifiziert. „Erzählungen nach wurden die beiden Bäume, die diese Frucht tragen, etwa um 1958 gepflanzt und stammen von Josef Sirningers Baumschule in Freyen bei Kilb“, berichtet Haydn über den Hintergrund.

Früchte gibt es aktuell keine. „Weil es ein sehr schlechtes Birnen-Jahr war“, erklärt Haydn. Umso mehr sollen es aber in Zukunft werden: Es gibt bereits Gespräche mit benachbarten Baumschulen, um die Sorte nachzuzüchten. „Wir wollen es schaffen, diese Birnensorte auch in Kilb wieder anzusiedeln“, beschreibt Haydn seine Ambitionen.

Gefeiert wird die Wiederentdeckung von „Sirningers Mostbirne“ diesen Sonntag, 10. November, von 13 bis 19 Uhr im Kilber Kulturhaus Bürgerspital im Rahmen der Veranstaltung „Edle Brände und edler Honig in alten Mauern“. „Auch die Autorin Martina Schmidthaler wird dabei sein“, freut sich Haydn. Der Eintritt ist kostenlos.