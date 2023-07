Waldpädagogik: Guglers „Gartensprösslinge“ ab Herbst in Melk

Mit Ende Juni war es soweit: Die Emmersdorfer „Waldwiesel“ sind Geschichte. Die Waldkindergruppe wurde nach über sieben Jahren eingestellt. Krisen und die budgetäre Situation – immer mehr Eltern mussten einsparen – machen den Schritt notwendig (hier geht's zur Vorgeschichte).

Dass das Konzept der naturnahen Elementarpädagogik den Emmersdorferinnen und Emmersdorfern fehlen wird, macht sich auf Bürgermeister Richard Hochratners Telefon bemerkbar. 15 Anrufe am Tag bekomme er wegen dieser Sache. „Viele Eltern melden sich und fragen, ob nicht wieder so ein Angebot möglich ist“, berichtet er. Doch dem Ortschef fehlt dafür das Fachpersonal. „Wir brauchen Leute mit pädagogischem Background, die das machen können und wollen“, betont er. Falls jemand Interesse hat, solle er oder sie sich bei der Gemeinde melden. „So könnten wir einen Verein gründen und das neu anpacken. Die zweite Variante wäre übers Land, aber das müssten wir uns genauer ansehen“, erklärt Hochratner die Optionen.

Nicht weit von Emmersdorf sind die Pläne schon weitaus ausgereifter. Mit September startet die öffentliche Naturkindergruppe „Gartensprösslinge“ des Kommunikationshauses Gugler – und zwar direkt auf dem Betriebsareal in Pielach bei Melk. Das Betreuungsangebot richtet sich sowohl an Kinder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch an Kinder aus der Region ab zwei Jahren. „Im täglichen Spiel verbringen sie viel Zeit im Freien und dürfen so den achtsamen Umgang mit sich, der Natur und im Miteinander erleben – ganz nach dem Vorbild der Waldpädagogik“, heißt es aus dem Melker Kommunikationshaus auf NÖN-Anfrage.

Das Team bestehe aus insgesamt drei Betreuerinnen und Betreuern, die pädagogische Leitung liegt bei Claudia Baumfried, sie ist Elementarpädagogin mit zusätzlicher Montessoriausbildung und Ausbildungen als systemisch-psychologischer Coach sowie in Waldpädagogik. Auch ein Mittagessen – täglich frisch gekocht – aus der Betriebsküche wird den Kindern aufgetischt.

„Kokon“ um rund 249.000 Euro

Und dann wäre da ja auch noch der „Kokon“. Diesen klingenden Namen trägt der geplante Unterschlupf, der unter anderem bei Schlechtwetter genutzt werden soll. Der „Kokon“ werde „unter anderem über ein Crowdfunding“ auf der Plattform der Genossenschaft für Gemeinwohl finanziert. Die Gesamtsumme beläuft sich auf rund 249.000 Euro, auf der entsprechenden Homepage befindet sich neben „Projektstatus“ mittlerweile ein Hakerl: „Umsetzung running“. Bis der „Kokon“ fertig ist, stehen Räumlichkeiten von Gugler für die Kinder zur Verfügung.

Noch seien Plätze bei den „Gartensprösslingen“ frei. Die Kosten für die Betreuung ab dem dritten Geburtstag werden mit 300 Euro pro Kind plus einer Einschreibgebühr von einmalig 100 Euro angegeben. „Bis zum dritten Geburtstag werden die Kosten für den Betreuungsplatz am Vormittag durch eine Förderung vom Land NÖ gedeckt. Für Kinder im verpflichtenden Kindergartenjahr gibt es vom Land eine Förderung in Höhe von 108 Euro im Monat“, heißt es dazu seitens Guglers.