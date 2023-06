Ab Herbst: Zusätzliche Gruppe in St. Leonharder Kindergarten

Im Kindergarten St. Leonhard wird der Platz zu klein. Die steigende Anzahl an Kindergartenkindern bedarf mehr Kapazität – und diese möchte man in der Gemeinde schon mit dem Wintersemester 2023/24 schaffen. Dafür ist eine Erweiterung vorgesehen. Es wird eine zusätzliche sechste Gruppe im bestehenden Dachgeschoss des Hauses integriert. Die nötigen Adaptionen werden vonseiten der Gemeinde St. Leonhard bereits in den kommenden Sommermonaten durchgeführt. Mit der blau-gelben Kinderbetreuungsoffensive dürfen ab 2024 auch Zweijährige in den Kindergarten und durch das Wachstum der Gemeinde im Allgemeinen sei die zusätzliche Gruppe ein logischer Schritt.Sechste Gruppe als

Platzgarantie „Aufgrund der positiven Entwicklungen in der Marktgemeinde und der steigenden Einwohnerzahl werden wir Planungsschritte für die zukünftige Erweiterung unseres Kindergartens einleiten“, erzählt ÖVP-Bürgermeister Hans-Jürgen Resel.

Mit der sechsten Kindergartengruppe soll es damit möglich werden, dass jedem Kind im Kindergartenalter künftig auch ein Platz im Haus garantiert werden kann. Außerdem werden im Hinblick auf das Wachstum der Gemeinde vorsorglich noch einige Reserveplätze eingeplant.

