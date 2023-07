Pöchlarn: 25 Zweijährige starten in Pilotphase

Als eine von zwei Pilotgemeinden werden in der Stadtgemeinde Pöchlarn – daneben nimmt auch die Gemeinde Texingtal am Projekt teil - ab September bereits Zweijährige Kindergartenluft in den Kindergärten „Sonnenschein“ und „Miteinander“ schnuppern können.

Aktuell befindet man sich in der Stadtgemeinde in der Umsetzungsphase. „Dank der ausgezeichneten Mitarbeiter in beiden Kindergärten kann das Pilotprojekt mit einer guten Grundlage umgesetzt werden“, erklärt Pöchlarns Bürgermeisterin Barbara Kainz (ÖVP).

Überrascht war die Stadtchefin über die enorme Nachfrage in der Stadt: So wurden alle Eltern, bei deren Kinder das Angebot in Frage kommen würde, gefragt – bis auf zwei Eltern haben alle ihr Kind angemeldet. Damit starten im September 25 Zweijährige, aufgeteilt auf beide Kindergärten, in die Pilotphase.

Bis dahin muss die Gemeinde noch zusätzliches Personal aufnehmen. „Wir kommen zwar mit dem Platzangebot aus, da unsere Gruppen bisher nicht voll waren, allerdings ist es natürlich eine finanzielle Belastung für die Gemeinde“, betont Kainz.

Zukünftig noch stärker zusammengearbeitet wird in der Kleinregion Pöchlarn, Erlauf, Krummnußbaum und Golling im Bereich der Tagesbetreuungseinrichtung – für Kinder ab einem Jahr. Zum bisherigen Angebot in Pöchlarn und Krummnußbaum, „docken“ sich auch die anderen beiden Gemeinden hinzu. In Pöchlarn besteht zudem die Möglichkeit, auf eine zweite Tagesbetreuungsgruppe zu erweitern.