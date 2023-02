Emmersdorf: Schluss für die „Waldwiesel“

Nach über sieben Jahren werden die Tipi-Zelte im Waldgebiet bei Hain abgebrochen: Die Waldkindergruppe „Waldwiesel“ in Emmersdorf hat ein Ablaufdatum. Mit Juni wird der Betrieb eingestellt.

„Die letzten Monate meistert unser Team jetzt noch, um den Kindern einen schönen Abschluss zu ermöglichen“, betont Laurenz Garschall auf NÖN-Anfrage. Gemeinsam mit Teresa Grünauer gründete er die Tagesbetreuungseinrichtung NÖ „Kindergruppe Waldwiesel“. Gestartet wurde im Februar 2016 als waldpädagogische Nachmittagsbetreuung, im Herbst 2017 wurde das Angebot auch auf die Vormittage erweitert. Die aktuellen Krisen und die darunter leidende budgetäre Situation machen die Schließung nun notwendig.

„Im Kindergruppenjahr 2022/23 haben sich für uns erstmalig die für die Familien erhöhten Lebenserhaltungskosten sowie auch die psychischen Belastungen der Krisenzeit deutlich gezeigt. Kinderbetreuung ist eine der ersten Ausgaben, die Familien in Krisenzeiten einsparen“, schildert Garschall. Dadurch stand man als kleiner, privater Trägerverein „plötzlich einer zu großen Anzahl an Eltern gegenüber, die sich trotz unterschriebenen Jahresvertrags den Betreuungsbeitrag nicht mehr leisten konnten“: „Dies macht es für uns unmöglich, ein Kindergruppenjahr zu planen und budgetär umzusetzen.“

Rund 70 Kinder in über sieben Jahren betreut

Zudem verweist Garschall auf den Anspruch des „Waldwiesel“-Teams, eine hohe Betreuungsqualität zu bieten, in der man auch auf die einzelnen Kinder eingehen kann und sie früh Zusammenhalt und soziales Lernen erfahren. Das funktioniere nur mit einem hohen Personalschlüssel: „Und wenn man pro Kindergruppenjahr nur eine begrenzte Anzahl an neuen Kindern in die Gruppe einführt. Deswegen ist ab einer gewissen Anzahl an Vertragsaussteigern mitten unterm Kindergruppenjahr das Projekt qualitativ nicht mehr umsetzbar – und auch nicht finanziell, da sich der organisatorische Mehraufwand in erhöhter Arbeitszeit niederschlägt, für die das Budget nicht reicht.“

Wie der Mitgründer berichtet, habe man in der gesamten Zeit rund 70 Kinder in der Waldkindergruppe betreut. „Durch viel Herzblut konnten wir über Jahre hinweg Kindern eine sozial hochqualitative Betreuung mit täglich vier Stunden Bewegung in der Natur ermöglichen. Die täglichen Abenteuer in der Natur und der soziale Zusammenhalt in der Gruppe ist ein Schatz, der ihnen fürs ganze Leben bleiben wird“, zieht Garschall Bilanz.

