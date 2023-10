Ybbser spendeten über 5.000 Euro

Beim 1. Charity-Schwimmen des ASKÖ Ybbs wurden Ende August 3.300 Euro zugunsten der Kinderkrebshilfe erschwommen. Die Stadtgemeinde Ybbs stellte das Ybbser Hallenbad für die Aktion kostenlos zur Verfügung und legte nun nochmal 500 Euro drauf.

Dazu kam noch eine weitere Spende des Ybbser Künstlers Franz Huber. Er feierte mit seiner ersten Vernissage im Ybbser Atelier an der Donau einen Riesenerfolg. Den Reinerlös aus dem Verkauf seiner Aquarelle in Höhe von 1.500 Euro stellte Huber ebenfalls der Kinderkrebshilfe zur Verfügung. Somit konnten im Oktober sage und schreibe insgesamt 5.300 Euro aus Ybbs an die Kinderkrebshilfe überreicht werden.