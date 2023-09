„Barbie“ erobert jetzt das Manker Kino

Die Zeichen im Manker Kino stehen auf Pink – ohne rosaroter Brille. Seit September gibt's im „Acht Millimeter“ nämlich „Barbie“ zu sehen. Der Blockbuster rund um die Puppe, die es in die echte Welt verschlägt, ist aktuell der erfolgreichste Film des Jahres – laut Medienberichten hat der Film seit dem Kinostart im Sommer weltweit rund 1,4 Milliarden US-Dollar (1,3 Milliarden Euro) in die Kinokassen gespielt.

Auch in Mank füllte sich in den vergangenen Wochen der Saal, als die quietschbunte Gesellschaftskritik mit feministischer Botschaft über die Leinwand flimmerte. Naturgemäß saßen viele Besucherinnen und Besucher in pinken Outfits im Kino – ein weiterer Trend, den der Film auslöste. „Die Damen trugen rosaroten Blusen oder Kleider, die Herren kamen mit rosaroter Brille“, erzählt Andrea Bouton, Geschäftsführerin des Manker Kinos.

Das „Acht Millimeter“ ist ein „Nachspielkino“: Spätestens vier Wochen nach der Premiere sind die Filme hier zu sehen. Deshalb fiel der Startschuss für „Barbie“ in Mank auch erst im September. Die Nachfrage nach dem Film von Regisseurin Greta Gerwig sei groß gewesen: „Viele Leute haben gefragt, ob wir den Film spielen. Die Besucherzahlen sind in Ordnung, wir spüren allerdings noch das anhaltende schöne Wetter“, gibt Bouton Einblick.

Ebenso seit September zu sehen gibt's in Mank „Oppenheimer“. Dem Geschichts-Thriller rund um das Manhattan-Projekt von Christopher Nolan wurde lange entgegengefiebert – genauso wie „Barbie“. Auch hier könne Bouton aktuell noch nicht vorhersagen, wie der Film beim Publikum ankommt. Ein paar Zahlen hat sie aber schon auf Lager: Auf NÖN-Anfrage klickt sich die Geschäftsführerin kurzerhand durch ihre Aufzeichnungen. Dank einer weiteren heiß ersehnten Fortsetzung startete das „Acht Millimeter“ höchst erfolgreich ins Kinojahr 2023.

„'Avatar: The Way of Water' lief irrsinnig gut – im Februar gab's einen Spieltag, da waren 82 von unseren 134 Sitzplätzen besetzt“, erzählt Bouton. Und im Frühjahr ging's erfolgreich weiter: „Griechenland“ mit Publikumsliebling Thomas Stipsits lockte viele ins Kino – und dann kam im Sommer auch noch ein neuer Eberhofer-Krimi: „Rehragout-Rendezvous“.

So viele Kassenschlager sind natürlich Balsam für die geschundene Kino-Betreiber-Seele. Die Corona-Pandemie hatte die Branche schließlich hart getroffen. „Wir sind guter Dinge“, sagt Bouton, „Vor allem, weil die richtige Kino-Zeit ja jetzt erst kommt, wenn's wieder kälter und früher finster wird!“