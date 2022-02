Ja-Wort? Jetzt erst recht!

Es ist bekanntlich der schönste Tag im Leben – und da kommt ein schönes Datum natürlich gelegen. Der Februar 2022 bietet mit dem 2., 20. und 22.2.2022 gleich drei besondere Termine.

Am Standesamt in Melk sind es vier Paare, die sich die außergewöhnliche Konstellation nicht entgehen lassen. Zwei Hochzeiten fanden am 2. Februar statt, zwei folgen am 22. Februar. Ruhig bleibt es in der Bezirkshauptstadt am 20. Februar – an Sonntagen werden keine Hochzeitstermine vergeben, wie Sabine Mlcoch seitens der Stadt erklärt. Mehr Trauungen – sieben – gab‘s im Februar in Melk in den letzten Jahren nur 2020, als ebenfalls besondere Termine lockten. 2019 waren es nur zwei und 2018 blieb das Standesamt im Februar überhaupt ohne Vermählung.

Drei Eheschließungen verzeichnet das Standesamt Texingtal im heurigen Februar – zwei am 22. und eine am 2. Februar. Den Termin vergangene Woche nahmen die beiden Kirnberger Gabriele Hörhan und Markus Frees wahr.

Termin zuerst nur zufällig ausgewählt

Dies aber eigentlich zufällig, erzählt das Brautpaar im Gespräch mit der NÖN. „Uns war zuerst gar nicht bewusst, dass der Termin der 2. 2. 2022 ist“, schmunzelt Markus Frees. Für den 5. Februar war die Hochzeitsfeier angesetzt, die standesamtliche Trauung wollte das Paar am Mittwoch davor begehen. „Als wir mit dem Standesamt telefoniert haben, sind wir draufgekommen, dass der Mittwoch der 2.2. ist. Also haben wir als Uhrzeit gleich 14 Uhr ausgemacht“, lacht Gabriele Hörhan – mittlerweile Frees.

Die beiden haben sich vor drei Jahren kennengelernt. Am 25. Juli vergangenen Jahres machte Markus „seiner“ Gabriele einen Heiratsantrag. „Ganz privat zu Hause“, schildert Markus Frees die Überraschung. Und warum sollte es dann Februar werden? „So eine Winterhochzeit hat auch etwas Besonderes. Und auch etwas Praktisches“, verweist der Bräutigam auf viele Hochzeiten, die wegen der Pandemie verschoben wurden und darauf, dass Termine im Frühjahr und Sommer deshalb rar sind. Die Hochzeitsfeier wird das Kirnberger Paar nachholen, sobald es die CoV-Situation erlaubt. Mit der Trauung sollte es aber unbedingt klappen. „Wir wollten nicht zu lange warten nach dem Antrag – wir wollten bald verheiratet sein“, lacht die Braut.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden