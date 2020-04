Im Juli 2019 war der Spatenstich erfolgt, nun ist es so weit: Kirnberg hat seit Donnerstag, 2. April, mit Hansjörg Fedrizzi seinen ersten praktischen Arzt. Die Eröffnungsfeier rund um die neue Ordination am Gewerbeplatz muss zwar noch bis zum Ende der Corona-Schutzmaßnahmen warten, am Eröffnungstag gratulierten aber gleich Kirnbergs VP-Bürgermeister Leopold Lienbacher und VP-Vizeortschefin Katharina Geppel im Namen der Gemeinde.