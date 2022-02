Kirnberger Vizebürgermeisterin Geppel tritt zurück

Paukenschlag in Kirnberg: Katharina Geppel, seit 2015 Mandatarin und seit der Gemeinderatswahl 2020 ÖVP-Vizebürgermeisterin Kirnbergs, kehrt der ÖVP den Rücken und tritt von allen politischen Ämtern und Funktionen zurück. "Ich habe das wirklich gerne und mit Leidenschaft und Engagement gemacht und es tut mir auch leid um die gute Zusammenarbeit in der Gemeinde, aber mit der ÖVP ist es in der derzeitigen Situation für mich nicht möglich, weiterzuarbeiten", erklärt Geppel ihren Rückzug im NÖN-Gespräch.

Der Grund sind die Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung in den vergangenen Monaten. "Der Punkt auf dem i war dann für mich die Umsetzung der Impfpflicht, die für mich im momentanen Pandemie-Geschehen nicht vertretbar ist", sagt Geppel.

Mehr zu Geppels Abschied und weiteren ÖVP-Rücktritten im Bezirk Melk lest ihr in der nächsten Ausgabe der Melker NÖN sowie im ePaper.

