Donauuferbahn neuerlich Thema: Rechtmäßigkeit angezweifelt

Nachdem in der Vorwoche die „Verkehrswende“ und Christa Kranzl die Gemeinde Klein-Pöchlarn ob der Bebauung der ehemaligen Bahntrasse im Visier hatten (die NÖN berichtete), sind nun auch die NEOS auf diesen Zug aufgesprungen. Deren Verkehrssprecherin Edith Kollermann traf Kranzl zu einem Lokalaugenschein in Klein-Pöchlarn. „Aus den Verträgen mit dem Land geht klar hervor, dass die Trasse auf einer Breite von sechs Metern freizuhalten ist. Das gilt aber offenbar nur in der Theorie, denn in der Praxis ist sie mittlerweile komplett verbaut“, erklärt Kollermann in einer schriftlichen Aussendung. Sie sieht nun Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko in der Pflicht, die Vorgänge aufzuklären und die entsprechenden Verträge zum Trassenverkauf an die Gemeinde offenzulegen. „Es stellt sich die Frage, warum Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko seine Aufsichtsfunktion nicht wahrgenommen hat“, spielt Kollermann den Ball an den Verkehrslandesrat weiter. Aus dessen Büro war keine Stellungnahme zu erhalten.

Dringender Verdacht der Aufsichtspflichtverletzung

Mit den Aussagen von SPÖ-Bürgermeister Johann Weiß konfrontiert, dass sowohl die Verlegung des Trassenbandes als auch die Baubewilligungen für die Einfamilienhäuser völlig korrekt und gesetzeskonform waren, antwortete der Pressesprecher der NEOS, Jürgen Hirschmann: „Das Trassenband wurde um drei Meter verlegt. Dies ist nur möglich, wenn entsprechende Bahngründe und Platz vorhanden sind.“ Man fragt sich gar, ob alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Die NEOS wollen sogar wissen, dass die Verträge zwischen der Gemeinde und der NÖVOG eine Baubewilligung ausschließen.

„Es besteht deshalb der dringende Verdacht, dass das Land seine Aufsichtspflicht verletzt hat“, teilte Hirschmann schriftlich mit. In einer an das Land Niederösterreich gestellten Anfrage wollen die NEOS nun Auskunft darüber, wann das Land von der erforderlichen Umwidmung erfahren hat und weshalb vertraglich festgehaltene Schutzbestimmungen nicht eingehalten wurden.

Der Bürgermeister von Klein-Pöchlarn, Johann Weiß, betont einmal mehr die Korrektheit: „Bei der Trassenverlegung wurden alle Bestimmungen eingehalten.“ Er bekräftigt, dass in den Kaufverträgen mit den Hausbesitzern die mögliche Reaktivierung der Bahn explizit abgebildet worden sei. Außerdem seien diese auch mündlich darauf hingewiesen worden. Wenig Verständnis zeigt er jedoch dafür, dass die Grundbesitzer nun durch Initiativen und politische Parteien grob verunsichert werden.

