Die Auflassung der Donauuferbahn ist maßgeblich daran beteiligt, dass am Rindfleischberg eine Ur-Weinrebe gefunden wurde.

Nachdem Adi Beyer vor einem Jahr einen Donauuferbahn-Grund gekauft hatte, entdeckte er beim Inspizieren des Grundstücks einen Weinstock. Der Weinstock ließ ihn nicht los und am selben Abend schrieb er an das Bundesweinbauamt, um die gefundene Sorte bestimmen zu lassen.

Aus einer Anfrage entstand unter der wissenschaftlichen Leitung von Helmut Gangl und Wolfgang Tiefenbrunner ein Projekt. Bei der Sorte handelt es sich um den Heunisch, eine Weinrebe, die am Rindfleischberg zumindest 150 Jahre überlebte. Und der Weinstock muss ziemlich robust sein: Hat er doch die Reblaus überlebt, die um die 1870er Jahre den Weinbau in Klein-Pöchlarn komplett auslöschte.

„Der Zeitpunkt fiel in etwa mit dem Bau einer Fabrik in der Region zusammen. Damals wanderten die Weinbauern direkt als Arbeiter in die Fabrik“, erzählt SP-Bürgermeister Johannes Weiß und sagt, dass der Ort in der Monarchie als größtes Weinbaugebiet galt.

„Wenn der Wein vor 150 Jahren trinkbar war, warum soll er es heute nicht mehr sein? Ich bin da optimistisch.“ Johannes Weiß, Ortschef

Genau der Widerstand gegen die Reblaus ist für die Forscher aktuell von Bedeutung. In einem auf drei Jahre angelegten Projekt soll am Ende pressbares Material entstehen. Während aktuell die Veredelung in der Rebschule stattfindet, sollen 2020 die ersten Reben eingesetzt werden. Weiß hofft, dass 2021 der erste Wein hergestellt werden kann. „Dann stellt sich die Frage, ob der Wein auch trinkbar ist.“ Weiß ist aber zuversichtlich: „Wenn er vor 150 Jahren trinkbar war, warum soll er es heute nicht mehr sein?“

Die Forschung zielt aber nicht nur auf die Trinkbarkeit des Rebensaftes ab, sondern auch auf die Auswirkungen durch den Klimawandel. „Die Forschung beschäftigt sich auch mit den Einflüssen des Klimawandels auf den Weinbau. Hier werden Probleme bei gewissen Weinsorten befürchtet“, ist Weiß in das Projekt involviert. Klappen alle Tests, wird der Weinbau im Ort wieder kultiviert.