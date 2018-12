Für Jugendliche, die gerne in die Disco gehen, ist Rene Rodrigezz ein absoluter Star. Der Linzer Musiker produzierte schon Songs mit DJ Antoine und Superstar Pitbull, die für volle Tanzflächen bei Partys sorgen.

Für jene, die in der Vorwoche ihre Einkäufe beim Spar-Markt in Klein-Pöchlarn erledigten, war der Star-DJ ein Mitarbeiter, der Wurst aufschnitt oder das Wechselgeld reichte: Einen Tag lang arbeitete Rene Rodrigezz im Nahversorger der Familie Kronister. „Ich habe bei einer Verlosung mitgemacht. Der Hauptgewinn war, dass er für einen Arbeitstag in einen Betrieb kommt“, erläutert Filial-Leiterin Julia Kronister, wie es zu dem „Schnuppertag“ kam.

Also ging es für den Linzer vom DJ-Pult in den Supermarkt. „Er hat das toll gemacht, vor allem war er sehr freundlich zu den Leuten“, erzählt Julia Kronister. Und die hatten zum Großteil keine Ahnung, dass sie von einem international erfolgreichen DJ bedient werden. „Es waren an diesem Tag eher ältere Damen einkaufen“, lacht die Chefin. Egal ob beim Kassieren, Schlichten oder Einräumen: Kronister war sehr zufrieden mit dem Linzer. „Ich würde ihn sofort einstellen!“