Bis zum Frühjahr 2022 entsteht im Generationenpark von Klein-Pöchlarn die Bee-Bar als Teil von „Heinzle‘s Bienen-Erlebniswelt“ im Bienenpark. Initiator und künftiger Betreiber Roland Heinzle aus Klein-Pöchlarn errichtete bereits im vergangenen Sommer ein mobiles Lokal direkt an der Donaulände. „Der Erfolg damals war so groß und die Reaktionen von den Gästen derart positiv, dass wir uns entschieden haben, an dieser Stelle ein fixes Lokal zu errichten“, erzählt Roland Heinzle.

Eröffnung im März 2022

Die Bauarbeiten haben zwar schon begonnen, vergangene Woche fand jedoch im Beisein von Bürgermeister Johannes Weiß (SPÖ) und Nationalratsabgeordnetem Georg Strasser (ÖVP) erst der offizielle Spatenstich statt. Bereits im kommenden März möchte Heinzle seine neue Bee-Bar eröffnen. Das Lokal wird auf zwei Ebenen ausgeführt und insgesamt über 80 Sitzplätze verfügen, 25 davon im Innenbereich. Die Planungen stammen vom St. Leonharder Architektur- und Planungsbüro „atmo“. Geöffnet hat die Bee-Bar dann von März bis Oktober. „Wir bieten ein Wirtshaus mit kleiner Jause“, betont Heinzle.

Das neue Lokal im Generationenpark soll aber nicht die einzige Attraktion bleiben. Heinzle plant in den nächsten Jahren auch die Gestaltung einer Erlebniswelt, die Einblicke in die Welt der Honigbienen und das Leben der Bienenvölker bieten soll. Künftig finden sich dann im Bienenpark Infos zu Bienen-Weidepflanzen, Wildbienen-Nisthilfen aber auch Picknickplätze mit Naschgarten und Infotafeln zum Selbsterkunden.