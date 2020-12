Hauskatze „Perly“ geriet in eine äußerst missliche Lage. Ein Wildtier versetzte sie in Panik, daraufhin kletterte das Tier auf eine rund 200-jährige Eiche. In 35 Metern Höhe harrte „Perly“ aus – und zwar sieben Tage lang. Der Sprung in die Freiheit, in die Tiefe, wäre tödlich für die kleine Hauskatze gewesen. Minusgrade, kein Futter, kein Wasser: Eine Woche dauerte es, bis die Rettung für „Perly“ kam.

Drei Jugendliche aus der Umgebung von Wieselburg-Land – Julia, Lea und Hannah – versuchten, der Katze zu helfen. Ein tierliebender Bekannter wollte mittels Hebebühne das Tier holen, verschreckt verletzte „Perly“ ihn. Gemeinsam mit dem St. Leonharder Tierschutzverein „Robin Hood“ und den Florianis von Wieselburg Stadt-Land gelang schließlich die Rettung.