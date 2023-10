Offensive bei Kindergärten als Challenge für Gemeinden im Bezirk Melk

Sieben Millionen Euro kostet das neue Hürmer Ortszentrum samt Außenanlagen. Und während das Millionen-Projekt noch nicht einmal abgeschlossen ist, plant die Gemeinde bereits die nächsten Millionen – Ausgaben. Notwendig macht dies die vom Land NÖ initiierte Reform bei den Kindergärten, durch die ab Herbst 2024 bereits Kinder mit zwei Jahren einen Platz im Kindergarten bekommen sollen.

Um diese Vorgabe in der Gemeinde umzusetzen, muss der Hürmer Kindergarten ausgebaut werden. Nach einer Begehung durch das Land NÖ und einer Bedarfserhebung sind bis zu drei zusätzliche Gruppen notwendig. Aktuell befinden sich am Standort bereits vier Gruppen plus eine Tagesbetreuungseinrichtung.

ÖVP-Abgeordnete Dammerer äußert Verständnis für Gemeinde

Südlich des aktuellen Kindergartens hat sich die Gemeinde ein direkt angrenzendes Grundstück gesichert, auf welchem die mögliche Erweiterung stattfinden könnte. „Wir werden einige Architekten einladen, um sich die Situation anzuschauen. Die Frage ist, ob am bestehenden Standort dazugebaut wird oder ein Neubau erfolgen muss“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Johannes Zuser. Wichtig ist dem Ortschef dabei aber auch, dass ein Verkehrskonzept mitbedacht wird: „Bei acht Gruppen gibt es zu gewissen Zeiten einen beträchtlichen An- und Abreiseverkehr.“

Angesprochen auf die Kosten zeigt sich Zuser nicht ganz glücklich, dass neben dem Ortszentrum das nächste Millionenprojekt wartet. „Natürlich geht es um viel Geld, dennoch müssen wir schauen, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter gefördert wird“, meint Zuser. Im Winter soll die Bebauungsplanstudie fertig sein, bis zum Start der Kindergartenoffensive im Herbst 2024 wird das Kindergartenprojekt aber nicht abgeschlossen sein. „Wir werden ein Provisorium dazwischen einschieben müssen“, sagt Zuser.

Die Kinderbetreuungsoffensive war zuletzt auch Thema im Landtag. Landtagsabgeordnete Silke Dammerer versteht, dass die Ortschefs mit den Investitionskosten keine große Freude haben, erinnert aber daran, dass es vom Land NÖ finanzielle Unterstützung gibt. Nicht nur bei der Investition, sondern auch beim Betreuungspersonal, wie die Ybbserin betont. „Natürlich wissen wir, dass es für die Gemeinden schwierig ist, es braucht eine gemeinsame Kraftanstrengung, damit wir diese Strukturen schaffen“, ist sich Dammerer dennoch bewusst, dass die größten finanziellen Brocken von den Gemeinden zu stemmen sind.