Nöchlinger mit neuem Kabarettprogramm

Der in Nöchling geborene und in Persenbeug-Gottsdorf lebende Gerhard Haubenberger möchte in der Kabarettszene Fuß fassen.

Den Grundstein dafür legte er 2020, als er den Waidhofner Kabarettpreis „Schmunzler“ für sich entscheiden konnte. Haubenberger stand zudem schon vor der Kamera: Er spielte bereits in zahlreichen österreichischen Filmen wie „Halbmännerwelt“ oder „Der Knochenmann“ mit Josef Hader. Bei vielen Produktionen schrieb er sogar selbst das Drehbuch und führte Regie. Sein neues Programm „Genauso, nur anders“ führt das Publikum durch ein „Universum zwischenmenschlicher Beobachtungen von konventionellen Konsumprodukten“. Eigentlich war der Auftritt beim „Nöchlinger Kultursommer“ geplant, die Verantwortlichen mussten jedoch aus organisatorischen Gründen absagen.

„Leider haben wir zu wenig Freiwillige für die Organisation und Durchführung“, erklärt Daniel Flor, einer der Nöchlinger Verantwortlichen. Bei der Veranstaltung „Sound Garden“ im oberösterreichischen Waldhausen wird Haubenberger nun seinen Kabaretthunger stillen: Freitag, 19. August, 21 Uhr.

