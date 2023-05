Zwei Pilotgemeinden: In diese Kindergärten gehen bald auch Zweijährige

Es ist keine leichte Aufgabe, mit der die Gemeinden künftig im Rahmen der NÖ Kinderbetreuungsoffensive konfrontiert sind. Ab Herbst soll nämlich die Vormittagsbetreuung für Kleinkinder gratis sein, im September 2024 wird das Kindergarteneintrittsalter außerdem auf zwei Jahre herabgesetzt. Zwei Gemeinden im Bezirk befinden sich derzeit auch in der Pilotphase und dürfen schon ab kommendem September Zweijährige betreuen. Im Bezirk stellt man nun die Weichen dafür.

Wer sein zweijähriges Kind im Herbst in einen der zwei Pöchlarner Kindergärten schicken möchte, kann das tun. Der Grund: Pöchlarn ist eine der Pilotgemeinden im Land. „Wir sind Teil der Pilotphase im Land, werden also ab September bereits zweijährige Kinder aufnehmen“, erzählt ÖVP-Bürgermeisterin Barbara Kainz stolz. Derzeit befinde man sich in Evaluierungen und in der Ausarbeitung von Konzepten. Kainz zeigt sich über die Erprobungsphase insofern erfreut, da die gewonnenen Erfahrungswerte aus den Kindergärten „Sonnenschein“ und „Miteinander“ eine reibungslose Umsetzung in den restlichen Gemeinden ermöglichen soll: „Wir stellen quasi die Weichen für das Land“, sagt sie. In Sachen Nachfrage sieht Kainz den Erfolg des Projekts bereits bestätigt: „Wir haben schnell gemerkt, wie dankbar die Eltern sind und freuen uns, dass wir schon starten dürfen.“

Die blau-gelbe Betreuungsoffensive soll primär berufstätigen Eltern unter die Arme greifen. Doch genauso mannigfaltig wie die Gründe für die Reform sind auch die Herausforderungen: „Natürlich bedeutet das eine finanzielle Belastung für uns, weil wir ja die Betreuer stellen müssen“, weiß Kainz. Die Ortschefin spricht von einem erhöhten Personalbedarf, eine weitere Gruppe brauche es aber derzeit nicht. Bewerbungen für die zu besetzenden Plätze liegen schon auf dem Tisch. Im Gegensatz dazu reichen die Räumlichkeiten der beiden Kindergärten „Sonnenschein“ und „Miteinander“ derzeit aus und würden auch für jüngere Kinder ideal sein. Änderungen brauche es aber bei der Einrichtung und dem Angebot. „Zweijährige benötigen etwa anderes Spielmaterial, das wir zur Verfügung stellen wollen“, schildert Kainz.

Die Pädagogen sowie Betreuer seien für die kommenden Aufgaben gut vorbereitet. Etwaigen Schulungs- oder Weiterbildungsbedarf würde man decken, sagt sie und spricht die hohe Kooperationsbereitschaft ihres Teams an. „Da hat man es als Bürgermeisterin sehr leicht“, freut sie sich. Trotz der Herausforderungen und neuen Aufgaben sieht Kainz dem kommenden Herbst optimistisch entgegen: „Die Leitungen sind sehr kreativ und es lassen sich kostengünstige Lösungen umsetzen“, erklärt die Bürgermeisterin.

Kaum Umbauten nötig, aber erhöhter Personalbedarf

Auch in der Gemeinde Texingtal befindet man sich gerade in der Vorbereitungsphase für den Herbst. Man ist ebenso Teil des Pilotprojekts des Landes Niederösterreich.

Im Texingtal zeigt sich Bürgermeister Günther Pfeiffer (ÖVP) bereits jetzt gut für die Aufgabe gerüstet. Erst im Jahr 2018 wurde der neue Kindergarten eröffnet, bereits damals baute die Gemeinde eine fünfte Gruppe gedanklich mit. Da der geplante Gruppenraum die vergangenen Jahre leergestanden ist, sind für das Pilotprojekt auch keine Adaptierungsarbeiten notwendig. Einzig neues Personal, zwei Kindergartenhelfer sowie zwei Pädagogen, müssen neu ausgeschrieben werden. Ab September befinden sich dann etwa 85 Kinder im Texingtaler Kindergarten. Wie viele Zweijährige es dann sind, ist für Pfeiffer derzeit schwer abzuschätzen, er vermutet aber in etwa „acht Kinder“.

Für die Zukunft gut gerüstet will man auch in Ybbs sein. Geplant wird bereits seit Jahren, Ende März erfolgte im Gemeinderat der Grundsatzbeschluss. In der jüngsten Sitzung stimmte der Gemeinderat – auf Grundlage einer entsprechenden Raum- und Bedarfserhebung – der Erweiterung des Kindergartens II um zwei Kindergartengruppen sowie einer Tagesbetreuungsgruppe in der Höhe von 2,8 Millionen Euro zu. „Mit dem Beschluss ist eine umfassende Kinderbetreuung für die Zukunft gesichert“, betont SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Schachner. Die Fertigstellung soll im Herbst 2024, also rechtzeitig zur Einführung der neuen Regelungen betreffend des Eintrittsalters, erfolgen.

Auch ohne Pilotphase laufen die Vorbereitungen

Der erst kurz zurückliegende Umbau des Landeskindergartens in Hofamt Priel legte die Grundsteine für eine unkomplizierte Umsetzung der kommenden Änderungen. Schon damals wurde eine zusätzliche, fünfte Gruppe bereits mitbedacht und so genügend Kapazität für mehr Kinder geschaffen. Im September soll diese aber noch nicht genutzt werden, jedoch aber ab Herbst 2024: „Mit der fünften Gruppe haben wir den Weg schon bereitet“, sagt Bürgermeister Friedrich Buchberger (ÖVP). Große Adaptierungen brauche es laut ihm keine, lediglich die Einrichtung der fünften Gruppe stehe an. Eine Personalaufstockung ist nötig.

Die Planungen laufen demnach mit Blick auf 2024, für die kommende gratis Vormittagsbetreuung für Kinder unter sechs Jahren bleibt alles gleich. Hier würden Räumlichkeiten und Personal einstweilen ausreichen. „Das führt zu wenig Komplikationen, die Nachfrage ist aber sehr groß“, weiß Buchberger. Sehr groß wäre die Nachfrage auch schon für die Kinder ab zwei Jahren, betont der Ortschef.

Die Ybbser SPÖ- Bürgermeisterin Ulrike Schachner präsentiert die Pläne für den Kindergartenausbau in Ybbs. Foto: Foto:

