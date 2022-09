Klimapositive Malerei in Kilb

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Wie wirkt sich unser Tun und Handeln auf die Zukunft aus? Was können wir machen, um die Klimakrise abzuwenden? Diese Fragen stellte sich das Führungsteam des Malereibetriebs in Kilb bestehend aus Thomas Wagner, Jürgen Galsberger und Hanna Wagner im Jahr 2016, als die Idee zum klimaneutralen und mittlerweile klimapositiven Betrieb geboren wurde. Bis 2030 möchte Thomas Wagner kein CO2 mehr verursachen. Was bis dahin noch nicht vermieden werden kann, wird jährlich mit Zertifikaten für Aufforstungsprojekte in Zusammenarbeit mit der Universität für Bodenkultur in Wien kompensiert. Schon im vergangenen Jahr wurden 110 Prozent durch den Betrieb überkompensiert, was die Malerei zum ersten klimapositiven Malerbetrieb in ganz Niederösterreich macht.

„Ein großer Meilenstein ist der Austausch unserer Ölheizung durch einen Fernwärmeanschluss“, sagt Wagner. „Wir haben ein privates Feld, das von der Fernwärme verwendet wird. Dort wird Miscanthus, besser bekannt als Elefantengras, angebaut und verheizt“, erklärt er. Durch die Installation einer Photovoltaikanlage und den Austausch zweier Dieselfahrzeuge durch Elektrofahrzeuge konnte so im vergangenen Jahr der CO2-Ausstoß der Firma von 36 Tonnen auf rund 18 Tonnen reduziert werden. „Die Begeisterung, mit der das Team sofort ins Boot gestiegen ist und zu rudern begonnen hat, war sehr bewegend für mich. Damit hatte ich nicht gerechnet. Es scheint einfach Zeit zu sein, auch als Unternehmer das Klima zu schützen, nicht nur als Privatperson“, sagt Wagner. Doch nicht nur als Unternehmer, sondern auch im Privaten wirkt Wagner als Umweltvorbild: Seit über zehn Jahren verzichtet er auf Fleisch sowie tierische Produkte und versucht, möglichst viele Strecken mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen. „Man sollte die Möglichkeiten nützen, die man hat. Jeder Einzelne kann seinen Teil dazu beitragen, um das Klima zu schützen“, sagt er mit ermutigender Stimme.

