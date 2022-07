Klimaschutzministerin besuchte Donaukraftwerk Ybbs-Persenbeug

Werbung

Bei einem Besuch des Donaukraftwerks Ybbs-Persenbeug überzeugte sich Klimaschutzministerin Leonore Gewessler am Donnerstag, im Beisein von Nationalratsabgeordneten Alois Schroll, VERBUND-CEO Michael Strugl und Wasserkraft-Geschäftsführer Karl Heinz Gruber von der Leistungsfähigkeit der Wasserkraft und den Möglichkeiten, in bestehenden Anlagen durch Modernisierungen zusätzlichen sicheren heimischen Wasserkraftstrom zu erzeugen.

Foto: Verbund

Ausbau weiter forcieren

Österreichs hoher Anteil an erneuerbaren Energien beim Strom ist schon jetzt eine wichtige Basis in Sachen Versorgungssicherheit und Klimaschutz. Allerdings gilt es bis 2030 zusätzlich 27 Milliarden Kilowattstunden an grüner Energie zu produzieren. Dies sind fast 50 % mehr als derzeit erzeugt wird, um die im Moment noch notwendigen, fossilen Energieträger und den steigenden Bedarf an Elektrizität abzudecken.

