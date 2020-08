NÖN: Mitte Februar wurde Melk als vermeintlich kleines Spital zum ersten Coronaschwerpunktkrankenhaus in ganz Niederösterreich erhoben. Was war die Entscheidungsgrundlage dafür?

Rupert Strasser: Melk hat sich dafür aufgrund der freien Station 3 sowie der guten Verkehrsanbindung angeboten. Ursprünglich war sogar geplant, Melk als einziges Haus in Niederösterreich zu positionieren. Schlussendlich wurden dann aber, wie man weiß, mehrer Spitäler zu Schwerpunkthäusern

Das ging ja auch relativ rasch, dass auch andere Häuser umfunktioniert wurden. In Melk war die Station kapazitätstechnisch erschöpft, man hat dahingehend eine zweite Station geöffnet.

Strasser: 57 Coronapatienten und acht Personen auf der Intensivstation waren unser Maximum. Da die Kapazität – auch neben dem ‚Normalbetrieb‘ im Krankenhaus – erreicht war, wurde die neue Strategie, mehrere Coronastationen in den Krankenhäusern zu eröffnen, umgesetzt.

Aus Italien kennen wir alle Horrorbilder der Spitäler. Hatten Sie Sorge, dass die Situation auch bei uns eskalieren könnte?

Strasser: Als wir in Melk noch als einziges Haus zuständig waren, hatte ich schon große Sorge. Wir haben diese Problematik aber im Gespräch mit der Geschäftsführung rasch und konstruktiv in einen Stufenplan umgewandelt. Es war klar, dass Melk alleine nicht ausreichen wird, dahingehend wurde ein regionales Konzept aufgestellt. Das war für uns natürlich eine massive Entlastung. Man muss sich unsere Situation vorstellen: Wir hatten die völlige Corona-Lernphase, das Virus war für uns alle ein unbekannter Faktor.

Wie haben denn die Mitarbeiter reagiert, als sie erfahren haben, dass Melk ein Coronaschwerpunktspital wird?

Strasser: Ich kann mich noch gut erinnern, wir wurden zu einer Besprechung nach St. Pölten eingeladen. Wir haben geahnt, um was es gehen wird, es wurde aber dann schnell konkretisiert. Ab diesem Zeitpunkt wurde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Infrastruktur vorzubereiten. Da lief vieles parallel, etwa die Reaktivierung der Station 3 sowie die Vorbereitung der Mitarbeiter. Zu Beginn war die Stimmung schon reserviert, auch gewisse Ängste waren da. Das war aber nur kurz, es hat sich eine professionelle Routine eingespielt.

Es gab seit dem Ausbruch knapp 200 Patienten in Melk, 40 Personen aus dem Personal wurden infiziert. Wie kann man sich hier die Sicherheitsvorkehrungen vorstellen?

Strasser: Das stimmt, wir hatten zu Beginn auch positive Fälle in der Belegschaft. Unsere Sicherheitsmaßnahmen waren und sind extrem hoch, eine Übertragung von Patient auf Mitarbeiter ist auszuschließen. Die Infektionen stammten aus dem Privatleben. Das war für uns eine Problemsituation, die wir so nicht erwartet hatten. Daraufhin haben wir alle betroffenen Abteilungen durchgetestet und die Maskenpflicht auf das gesamte Haus ausgeweitet. Seit diesen Maßnahmen hatten wir keine positiven Fälle mehr innerhalb des Personals.

„Wir müssen wachsam sein. Wenn sich keiner an die Maßnahmen hält, kann sich das Virus wieder schneller ausbreiten.“ Rupert Strasser

Wie sieht eigentlich die Behandlung von Coronapatienten aus?

Strasser: Wir – und auch alle anderen Krankenhäuser – haben Erfahrung mit Viruserkrankungen, wie etwa der Grippe. Und im Prinzip ist der Coronapatient nicht anders handzuhaben als ein Grippepatient: Die Person ist ansteckend, gehört auch isoliert. Aber das war natürlich eine völlig andere Dimension mit Covid. Die Menge an Patienten war schon eine Herausforderung. Zudem gab es anfangs wenig Schutzmaterial. Bei schweren Krankheitsverläufen mit hohem Fieber, Atmenot und Beeinträchtigungen mancher Organfunktionen wurden die Symptome auch medikamentös behandelt. Die letzte Variante war die Intensivstation, auch die Maskenbeatmung war eine Alternative.

Sie und das gesamte Haus in Melk haben jetzt ein gutes halbes Jahr Pandemie-Erfahrung. Wie ist Ihre Bilanz, was nehmen Sie – falls eine zweite Welle kommt – mit?

Strasser: Wir haben aus unseren Erfahrungen gelernt. Es gibt jetzt viel mehr Testmaterialien, eine flächendeckende Überprüfung ist möglich. Anders als zu Beginn der Pandemie kann in jedem Spital in Niederösterreich Corona diagnostiziert werden. Wenn es Fälle gibt, kommen sie zu uns. Während des Lockdowns wurden auch die Verdachtsfälle bei uns untergebracht, was durchaus problematisch war.

Skeptiker halten daran fest, dass es sich bei Covid nur um eine stärkere Grippe handle und die Schutzmaßnahmen Hysterie seien. Was ist Ihre Antwort darauf?

Strasser: Meiner Meinung nach müssen wir nach wie vor wachsam sein. Viele glauben, dass das alles schon gegessen ist. Das Problem ist aber, dass sich das Virus wieder schneller ausbreiten kann, wenn sich keiner an die Maßnahmen hält.

Zuletzt gab es Schwierigkeiten wegen einer fehlerhaften Lieferung an Schutzmasken. Wie schwer ist es zur Zeit, vernünftiges Material zu bekommen?

Strasser: Corona ist ein Weltthema, hier sprechen wir demnach von der Situation am Weltmarkt. Derzeit ist diese auch halbwegs stabil – es könnte allerdings schon mehr sein. Wir müssen nach wie vor mit dem Material haushalten. Zu den defekten Masken: Bei jeder Lieferung wird stichprobenartig kontrolliert. Bei einer Charge war die Filterwirkung nicht mehr gegeben, daher wurden sie zurückgeschickt.

Mitte Mai haben Sie in einem NÖN-Interview einen Wunsch geäußert – und zwar, dass Sie auf eine langfristige Lösung für die Station 3 nach Corona hoffen. Mit Ende 2022 soll die neurologische Abteilung vom LKH Mauer nach Melk übersiedeln. Eine Belohnung für die Melker nach dem Corona-Einsatz?

Strasser: Ich gehe davon aus, dass das kein Corona-Geschenk ist, sondern eine lang notwendige Nutzung der Infrastruktur. Dass das in Verbindung gebracht wird, ist ein Zufall. Letztendlich wäre das auch ohne Corona notwendig gewesen.

Laufen die Vorbereitungen schon?

Strasser: Die Station 3 ist zur Zeit eine Coronastation „in Reserve“. Man muss die Corona-Situation abwarten, es gibt jetzt aber schon die ersten Gespräche zwischen den betroffenen Häusern.

Auch die Melker Unfallerstversorgung sorgte für Diskussionsstoff. Wie fassen Sie diese Diskussion heute zusammen?

Strasser: Ich bin stolz, dass es gelungen ist, dass diese Versorgung in Melk nach wie vor gegeben ist. Sie ist unverzichtbar und es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn es diese nicht mehr geben würde.

Auch, wenn es ein Blick in die Glaskugel ist: Sind Lockerungen der Besucherzeiten bald absehbar? Dies ist ein emotionales Thema.

Strasser: Das ist abhängig von der Corona-Situation. Der Aufwand, unser Haus sicher zu halten, ist groß – dementsprechend ersuchen wir um Verständnis.

Sie sind leidenschaftlicher Pilot. Haben Sie als Privatpilot „bessere Karten“ in der coronabedingt unsicheren Urlaubssaison 2020?

Strasser: Ich habe tatsächlich schon die Möglichkeit genutzt und bin nach Mali Lošinj in Kroatien geflogen. Das war ein schönes Erlebnis. Punkto Fliegen bewegen wir uns im privaten Bereich in Richtung Normalität, beim regulären Linienverkehr wird es wohl noch dauern.