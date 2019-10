Keine Ruhe gibt es rund um die Unfallchirurgie im Landesklinikum Melk. Seit der Pensionierung des Leiters der chirurgischen Abteilung, Heinz Werner, Anfang September beklagen Patienten und Mitarbeiter eine drastische Verschlechterung der Versorgung.

Vergangene Woche sorgte ein Schreiben an die Rettungskräfte für zusätzliche Brisanz. Aufgrund eines Krankenstandes wurde die Unfallchirurgie auf unbestimmte Zeit geschlossen. Notfallpatienten und Patienten für Kontrolltermine wurden in die Krankenhäuser St. Pölten, Krems und Amstetten umgeleitet. Nach zwei Tagen, Dienstag und Mittwoch, war die Sperre wieder aufgehoben. Allerdings kam es in den beiden Tagen in Amstetten und St. Pölten zu einer deutlichen Mehrbelastung durch Patienten. So mussten in St. Pölten etwa 35 Personen aus Melk zusätzlich erstversorgt werden, in Amstetten waren es 20 Patienten.

„Die Situation wird entschärft, es kann aber immer wieder zu einem erhöhten Aufkommen von Patienten kommen. Bei den Betroffenen möchte ich mich entschuldigen. Wir sind nachhaltig darum bemüht, die Versorgungssituation sobald wie möglich zu normalisieren“, betont Mostviertel-Regionalmanager Andreas Krauter von der Klinken-Holding.

Mit der aktuellen Situation unzufrieden ist auch VP-Bürgermeister Patrick Strobl.

Stadtchef machte bei Kliniken-Holding Druck

Er machte in den vergangenen Wochen bei der Landeskliniken-Holding mehrmals Druck, um endlich eine Lösung aus dem Dilemma zu finden. „Es gibt das Versprechen, dass die Basisversorgung bestehen bleibt. Ich will wissen, was in der Zukunft geplant ist“, betont Strobl.

Gegenüber der NÖN erläutert Krauter, dass der Versorgungsauftrag im Landesklinikum Melk unverändert bleibe. Die aktuellen Probleme resultieren aus einer Ausbildungsveränderung bei den Ärzten. Sowohl der pensionierte Werner als auch Oberarzt Herbert Auer haben das Doppelfach Chirurgie und Unfallchirurgie, welches andere Chirurgen in Melk aktuell nicht haben. Die Unfallchirurgie ist in der derzeitigen Ausbildung mit Orthotrauma verbunden.

Um die Versorgungslücken in Melk zu verhindern, gibt es bis Jahresende ein neues Versorgungskonzept. „Die nächsten zehn Tage wird es noch einzelne Tage geben, an denen wir keine Unfallchirurgie haben. Von 11. November bis Ende November sind wir dabei, die letzten Lücken zu schließen“, erklärt Krauter. Ab Mitte November greift das Melker Klinikum dabei auch auf Ärzte von den umliegenden Krankenhäusern zurück.

Krauter geht davon aus, dass es bis Jahresende keine Probleme mehr geben wird. Nachkontrollen sollen bis Ende November an den Tag gelegt werden, wo ein Unfallchirurg in Melk anwesend ist. Ob die Unfallchirurgie geöffnet hat, können Patienten direkt beim Infocenter des Krankenhauses ( 02752/9004) erfragen. Ab Jänner 2020 steht dann zusätzlich Heinz Werner als Unfallchirurg zur Verfügung, er wird aus der Pension zurückgeholt.

Neue Belebung für leere Bettenstation 3

Ebenfalls ab Jänner ist Friedrich Schmöller, derzeit im Krankenhaus Amstetten, neuer chirurgischer Leiter im LKH Melk. „Dadurch steigt auch die Ausbildungsqualität, da es mehr OP-Kapazitäten gibt“, sagt Krauter.

Bewegung soll 2020 auch in die derzeit leer stehende Bettenstation 3 kommen. Nach dem gescheiterten Versuch, ein Ärztezentrum zu etablieren, machten zuletzt Gerüchte die Runde, dass eine Akut-Geriatrie-Station einziehen könnte. „Der Bürgermeister liegt uns bereits sehr lange in den Ohren, um hier eine Lösung zu finden. Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck an einem Projekt“, will Krauter derzeit nicht zu viel verraten. Laut NÖN-Informationen soll es sich aber um eine Abteilung für eine „konservative Versorgung von Schmerzen“ handeln. Dem Vernehmen nach wird auch eine Lösung für die Station 3 gesucht, die eine langfristige Sicherstellung der Unfallchirurgie bietet. „Wir haben die Hoffnung, dass wir im letzten Quartal 2020 starten können“, meint Krauter.