Dabei galt es nicht nur einen Klassiker des surrealistischen Theaters wiederzuentdecken, sondern auch das vielversprechende Regiedebüt des 25-jährigen Sebastian Klinser zu registrieren.

Wenn andernorts vorgesehene Festivals gecancelt oder mit hurtigen Ersatzproduktionen aus dem Fundus befüllt werden, geht Intendant Alexander Hauer in Melk den entgegengesetzten Weg: Er gibt jungen Regisseurinnen und Regisseuren die Chance, innerhalb von fünf Tagen eine neue Inszenierung zu entwickeln. Was sich als dramatisches Himmelfahrtskommando entpuppen könnte, erweist sich auch nach dem dritten Streich als spannendes Unterfangen.

Die schrille Komödie, 1896 uraufgeführter Vorläufer des absurden Theaters, lässt immer noch den Ausgangspunkt ihrer Entstehung erahnen: eine Schülertravestie auf einen Physiklehrer am Gymnasium in Rennes. Ein wenig von dieser Ulkerei wird spürbar, etwa wenn die Souffleuse in die Aufführung integriert wird und die Probenarbeit offenbar einige direkte Spuren hinterlassen hat.

Wojo van Brouwer, Eleftherios Chladt, Miriam Fussenegger, Sebastian Pass und Sophie Prusa bilden ein trotz der kurzen Vorbereitungszeit erstaunlich homogenes Ensemble. Daniel Nösig (Trompete) und Werner Raubek (Schlagwerk) liefern pointierte musikalische Einsprengsel von Handy-Klingeltönen bis zu Sambaklängen.

Die Geschichte vom ebenso machtgierigen wie lächerlichen Tyrannen evoziert natürlich zahlreiche aktuelle Assoziationen und Untertöne. Man müsste nicht lange nachdenken. Und dieser Ubu ist ja tatsächlich ein übler Kotzbrocken, dessen Eloquenz sich hauptsächlich auf fäkales Vokabular beschränkt und zuletzt in verschwurbelter Phrasendrescherei mündet.

In der Melker Fassung kommt einem manches bekannt vor. So erinnern auftretende Gedächtnislücken frappant an gewisse Politikeraussagen vor dem Ibiza-Ausschuss, auch den Satz "Es wird nicht ohne hässliche Bilder gehen" hat man schon kurz einmal vernommen. Und wenn Ubu einen zweiten Anlauf nimmt, die Macht zu ergattern, erklingen Wahlkampffloskeln wie "Für unsere Werte. Für unser Ö---": Damit bricht das Stück ab.

Das mag manchen vielleicht doch eine Spur zu plakativ wirken. Doch die 60. Spielzeit der Sommerspiele Melk gerät nolens volens zu einer außergewöhnlichen Jubiläumssaison mit experimentierfreudigen Perspektiven. Aus der Not eine Tugend zu machen, kann offenbar ziemlich gelingen.

(S E R V I C E - Sommerspiele Melk: Alfred Jarry, König Ubu. Regie: Sebastian Klinser. Mit Wojo van Brouwer, Eleftherios Chladt, Miriam Fussenegger, Sebastian Pass und Sophie Prusa. Weitere Aufführung am 25. Juli. Information und Tickets: www.sommerspielemelk.at)