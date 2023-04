Beschluss für Parkplätze

Vor wenigen Monaten sorgte der Abriss des alten Körnerkastens gegenüber des Volkshauses in St. Leonhard für Aufsehen (die NÖN berichtete). Seither rankten sich Gerüchte darum, was weiter mit der freien Fläche passieren wird. Bekannt ist, dass der Musikmanager von Barracuda Music, Richard Hörmann, das Grundstück gekauft hat und in den nächsten Jahren Wohnungen bauen möchte. Einen Teil der freien Fläche wird die Gemeinde selbst pachten, um das Netzwerkzentrum für die Glasfaserleitungen dort aufzustellen.

Die freie Fläche, die in der Gemeinde entstanden ist, wird in Zukunft für Wohnungen und Parkplätze genützt. Foto: NÖN, Marie Eder

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde der Grundsatzbeschluss gefasst, eine Fläche von 2.229 Quadratmetern für ein Jahr zu pachten. „Bis Mitte des nächsten Jahres setzen wir einen Vertrag für die Parkfläche auf“, erklärt der St. Leonharder Bürgermeister, Hans-Jürgen Resel (ÖVP). Er betont mehrmals die gute Zusammenarbeit mit dem Musikmanager Hörmann und, dass sich die Verantwortlichen der Gemeinde gut mit dem Verpächter einigen konnten. Die Summe für das Pachten der Parkflächen wird rund 2.000 Euro pro Jahr betragen.

