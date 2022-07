Sekundenschlaf: Fünf Verletzte bei Unfall auf der A1 bei Pöchlarn

Werbung

Ein 45-jähriger Deutscher dürfte am Steuer eines Pkws eingenickt sein. Der Wagen, in dem auch eine 40-jährige Beifahrerin saß, prallte gegen das Heck eines Klein-Lkws mit drei Insassen. Alle Beteiligten wurden verletzt. Die 40-jährige Deutsche wurde vom Hubschrauber ins Spital geflogen, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Der Klein-Lkw wurde von einem 58-jährigen Türken Richtung Wien gelenkt, weiters befanden sich eine 41-Jährige und ihr 23-jähriger Sohn aus Rumänien in dem Fahrzeug. Die beiden Kfz schleuderten nach der Kollision gegen die Seitenleitschiene und touchierten die Betonmitteltrennwand, bevor sie auf der Fahrbahn stehen blieben.

Die Verletzten wurden in die Kliniken St. Pölten und Amstetten transportiert. Zwei Spuren blieben nach dem Unfall kurz nach 1.30 Uhr rund vier Stunden lang gesperrt.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.