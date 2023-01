Ab ins kalte Nass!

Ob man bei null Grad Außentemperatur mit Kajak oder Stand-up-Paddel in die vier Grad kalte Donau will, muss jede und jeder für sich selbst entscheiden. 21 Paddlerinnen und Paddler haben am vergangenen Wochenende diese Frage mit Ja beantwortet und das erste Winter Race in Ybbs bestritten.

Der Veranstalterverein NFKC Ybbs ist damit ein Vorreiter: In Österreich gibt es kein vergleichbares Rennen – fündig wird man erst weiter weg, etwa in den französischen Alpen.

Die Organisatoren Andreas Mistelbauer-Obernberger und Dominik Schausberger wollen nun jährlich im Jänner an die Ybbser Donaulände laden. Und das Winter Race hat tatsächlich Potenzial, zur Tradition zu werden: Es füllt perfekt die Wettkampflücke in der kalten Jahreszeit und es macht einmal mehr auf den Paddelsport aufmerksam, was für die Nachwuchsarbeit nur förderlich sein kann. Also: An die Paddel und rein ins kalte Nass!