„Es reicht“, dachten sich zuletzt sechs Funktionäre und kehrten der ÖVP den Rücken. Rücktritte, die knapp ein Jahr vor der Landtagswahl die Alarmglocken schrillen lassen. Denn sie sind nur die Spitze des Eisberges zahlreicher unzufriedener Mandatare. Hinter vorgehaltener Hand üben auch einige Ortschefs massive Kritik an ihrer Partei. Sie stoßen sich dabei aber nicht nur an der Corona-Politik, sondern auch an den immer neuen Chat-Nachrichten.

Größter Sargnagel bleibt aber die Impfpflicht. War diese noch vor wenigen Wochen unumgänglich, schlagen jetzt auch Spitzenfunktionäre wie Bauernbund-Präsident Strasser versöhnlichere Töne an. Wohl zu spät: Die Bevölkerung ist über ihrer Belastungsgrenze, die ÖVP hat zu viel Kredit verspielt. Wird jetzt auch die Impfpflicht gekippt, geht wohl auch die letzte Glaubwürdigkeit verloren. Und dann werden die Alarmglocken für einen Tinnitus sorgen ...