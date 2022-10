Jetzt ist es also passiert. Melk hat in der neunten Runde gegen Euratsfeld erstmals die Segel streichen müssen.

Das hatte zwei Gründe. Der SC ist hinten noch immer zu anfällig. Das war schon bisher so, fiel aber erst jetzt wirklich ins Gewicht. Denn die Torfabrik der Liga läuft auf Sparflamme, was vor allem am verletzten Petr Kurtin und am angeschlagenen Dusan Majkic liegt. Mit Marco Hofmanns Hinrundenende lässt der in Melk so verhasste Verletzungsteufel nochmals grüßen.

Aber: Die Löwen haben bisher eine fantastische Saison gespielt, kratzen nach dem Gang in die Gebietsliga schon wieder am Aufstieg. Und dies, obwohl das Team erst drei Monate zusammen spielt. Euratsfeld ist vielleicht zum richtigen Zeitpunkt gekommen, um hinten noch fokussierter zu sein und aus den letzten vier Runden noch möglichst viele Punkte mitzunehmen. Aufstehen, weitermachen, Krallen ausfahren!