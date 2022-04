Aussicht ohne Abgase

Es ist wie das Amen im Gebet: Auf Fahrverbot folgt erst einmal Aufschrei. Auch wenn es dieses Mal doch verwundert: Wer bitte wünscht sich die Autos auf der Ybbser Donaulände zurück?

Seit April ist der Abschnitt Stadthalle-Schiffsmeisterplatz autofrei. Zurecht: Ybbs liegt direkt an der Donau, profitiert von (Rad-)Touristen – und einen Spaziergang mit Donaublick genießen wohl Einheimische wie Auswärtige. Dass es Handlungsbedarf betreffend der Verkehrsströme und Parkplätze in der Stadt gibt, ist nicht von der Hand zu weisen. Genau aus diesem Grund wird aber auch an einem Verkehrskonzept gearbeitet. Die schmucke „Lände“ als Durchzugsstraße wäre verschwendetes Potenzial. Und das werden auch die Kritiker nach ein wenig Gewöhnungszeit einsehen. Oder haben Sie schon einmal den Satz gehört: „Als hier noch Autos fahren durften, war‘s aber schon viel netter ...“ ?