Balsam für die Seele

Für uns in Österreich lebenden Menschen ist Krieg etwas Unbegreifbares und meist weit weg, in fernen Ländern. Mit dem Ukraine-Krieg ändert sich das: Der Krieg ist vor unserer Haustür. Wer viel mit dem Auto unterwegs ist, sieht täglich auf der Westautobahn Kolonnen an Fahrzeugen mit ukrainischen Kennzeichen, vollgestopft mit Habseligkeiten, die gerade noch gerettet werden konnten. Am Lenkrad erschöpfte Erwachsene, auf der Rückbank kleine Kinder, denen die Kindheit geraubt wurde.

Daher muss ein großer Dank an diejenigen Freiwilligen gerichtet werden, die in den Gemeinden versuchen, dieses Leid zu lindern, Sorgen zu nehmen und den Flüchtlingen zu helfen. Nach zwei Jahren der gesellschaftsspaltenden Corona-Krise tut dieses Zeichen der Solidarität in der Zivilgesellschaft gut. Es bleibt nur zu hoffen, dass dieses Mitgefühl in wenigen Jahren nicht wieder in ein Gegeneinander umschlägt.