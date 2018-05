Das Aufatmen bei den Donaustädtern war groß. In der Kabine wurde gefeiert, als wäre der Meistertitel in der 2. Landesliga West gelungen. Doch mit dem 3:0-Auswärtserfolg gegen Weißenkirchen scheint der mögliche Abstieg abgewendet zu sein. Um das Abstiegsgespenst endgültig zu vertreiben, sollte Ybbs noch einen Zähler aus den letzten drei Spielen holen. Dabei gibt der Auftritt in der Wachau Zuversicht.

Warum mussten die Ybbser, die als Titelmitfavorit in die Saison gingen, bis jetzt zittern? Die guten Ergebnisse in der Vorbereitung führten zu einer Zufriedenheit. Doch in der Meisterschaft dauerte es acht Spiele, bis der erste volle Erfolg zu Buche stand. Vor allem das Fehlen eines Torjägers machten Trainer Harald Holzer und Co für die Misere aus.

Ein erster kleiner Funke Hoffnung keimte beim 1:1 gegen Wieselburg auf, als die Gäste die erste halbe Stunde dominierten. Vor den entscheidenden Spielen gegen Seitenstetten und Weißenkirchen rückte das Team näher zusammen und schussendlich setzte sich die vorhandene Qualität durch.

Nun ist der ASK mit einem blauen Auge davongekommen. Doch jetzt müssen im Hintergrund bereits die Weichen gestellt werden, um sich nicht wieder im Abstiegskampf zu finden. Das ist nicht der Anspruch.