Böse Vorzeichen

„Stimmt‘s, dass der Schlachthof Schreiner zug’sperrt hat?“ Eine Frage, die sich die Leute über das südliche Waldviertel hinaus dieser Tage gestellt haben. Und ja, es stimmt: Der Traditionsschlachthof in Laimbach – die Firmenhistorie reicht bis 1742 zu-rück – ist Geschichte.

Franz Schreiner nennt zwei Gründe für seinen Griff zur Reißleine: den bereits lange grassierenden – und ungelösten – Fachkräftemangel in der Fleischerbranche sowie die enorm gestiegenen Energiepreise. Mit dem Betrieb sind nun auch knapp 20 Arbeitsplätze verschwunden − in einer Region, wo es schon an sich nicht allzu viele gibt. Auch die Gemeinde wird die Einnahmen aus der Kommunalsteuer schmerzlich vermissen.

Die Schließung des Schlachthofs ist eine der ersten großen Folgen der Energiekrise im Bezirk – und es wird, sollten sich die Preise nicht bald wieder „normalisieren“, gewiss nicht die letzte gewesen sein.