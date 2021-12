Bürger nicht vergessen

Das Motto der Stadt Melk heißt wohl klotzen, nicht kleckern. Ein Kontoauszug: 1,2 Millionen Euro für das Fährhaus – zusätzlich zu den zwei Millionen, die man für die Neugestaltung des Hafenspitzes aus der Stadtkasse aufbringt. Dazu kommt jetzt noch die 90.000 Euro schwere Doora: Für die neue Tür-Skulptur mit Flügerln und Augen beim Hafenspitz steuert die Stadt 10.000 Euro bei. Alles Steuergeld, versteht sich.

In das Aushängeschild Tourismus wird also kräftig investiert. Im Vergleich dazu ziehen sich andere – weit billigere – Vorhaben in die Länge. Seit Monaten ist die Hubbrücke eine „Hendlleiter“, die Sanierung kostet etwa ein Drittel Dooras. Für den Kauf dreier (!) Sitzbänke für den Stadtpark wurde eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Solche Projekte eignen sich vielleicht nicht für schöne PR – sind aber trotzdem wichtig. Vor allem für die Bürger, nicht für die Touristen.