14 Jahre lang arbeitete der Pöchlarner Walter Resch mit seinen Verbündeten der anderen Donaulimes-Museen an der Erhebung des Donaulimes zum UNESCO-Weltkulturerbe. War Resch nach dem drohenden abermaligen Scheitern der Bewerbung zu Wochenbeginn noch geknickt, fiel ihm am Freitag ein Stein vom Herzen.

Donaulimes/Arelape Pöchlarn mit Bauchweh zum Welterbe-Status

Doch was tun mit der Ernennung und dem sperrigen Begriff Donaulimes, der nicht alle in der Region sofort an die Grenzwälle des Römischen Reiches erinnert? Bewusstseinsarbeit und Vermarktung. Seit Jahren sucht Pöchlarn einen eigenständigen Weg für den Tourismus. Mit dem Welterbestatus bietet sich eine unglaubliche Chance, die aber auch genutzt werden muss. Die Verantwortlichen sind daher gut beraten, sich rasch an einem Tisch zu setzen und konkrete Projekte auszuarbeiten. Überlegt man sich diese erst, wenn das extra gebaute römische Schiff anlegt, wird es deutlich zu spät sein und eine Chance ist sprichwörtlich die Donau runtergeschwommen.