Es gibt wohl kaum jemanden in der Region, der keine persönliche Erinnerung an Alt-Abt Burkhard Ellegast hat. Der gebürtige Melker galt als Visionär. Er wusste mit seinen Aussagen auch kirchenintern zum Nachdenken anzuregen und Strukturen aufzubrechen. Ellegast dachte aber nicht nur die Kirche neu, er stellte auch die Weichen für eine 20-jährige Restaurierungsphase und damit den Weg des Stiftes zu einem Tourismusaushängeschild.

Ich selbst sah den Alt-Abt zuletzt kurz vor seinem 90. Geburtstag für ein großes NÖN-Interview. Ein Gespräch, welches, trotz knapp zwei Jahrzehnten im Journalismus, lange in Erinnerung bleibt. So war er zwar körperlich schwächer geworden, die Kraft seiner Stimme und die Bedeutung seiner Worte hielt aber weiter an. In Erinnerung bleibt sein Leitspruch bei Hürden im Leben: „Dann mach‘ es anders.“ Diesen Satz sollten auch wir verinnerlichen.