Nur noch wenige Wochen sind es bis zum Auftakt in der 2. Landesliga West. Der SC Melk galt in den letzten beiden Abbruchssaisonen als ein heißer Anwärter auf den Abstieg. Nun wollen die Bezirkshauptstädter sportlich wieder an bessere Zeiten anschließen.

Dafür wurden die Melker auf dem Transfermarkt aktiv. Bereits im Winter dockten Spieler beim SC an, die in der Umgebung als unbekannt gelten. Nun wechselten zwei gebürtige Kärntner zu den Löwen. Die kreativen Lösungen sind auch dem Umstand geschuldet, dass schon vor der Corona-Krise das Budget angespannt war und es sich nach dem letzten Jahr auch nicht gerade entspannt hat.

Durch die vielen Wechsel steht für Trainer Christian Stumpfer eine besondere Herausforderung ins Haus. Er muss innerhalb kürzester Zeit ein Team formen. Dass es noch immer Abstimmungsprobleme gibt, zeigte die Partie gegen Loosdorf. Zum Start sollten diese aber verbessert sein.

Leichter ist es dennoch nicht geworden. Das Prinzip kann im Moment nur Hoffnung lauten. Hoffnung, im Kampf um den Klassenerhalt die Nase vorne zu haben.