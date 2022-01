Des Vogels Fußstapfen

69! Nicht weniger Tore hat Rudi Vogel in den letzten vier Jahren für den SV Erlauf erzielt. In der Saison 2019/20 war der Routinier mit unglaublichen 25 Treffern Torschützenkönig in der 2. Klasse Yspertal – obwohl wegen des Meisterschaftsabbruchs nur elf Partien gespielt wurden.

Nun hat Vogel den Hut genommen. Das ist verständlich – schließlich coacht der 45-Jährige auch den 2. Landesligisten Wieselburg. Dafür braucht man Zeit.

Aus Erlaufer Sicht ist es ein schmerzhafter Abschied. Nicht nur wegen des Verlusts als Goalgetter. Vogel wusste auch als Spielertrainer zu überzeugen, überblickte von der Stürmerposition aus stets das Geschehen und führte die Erlaufer in Richtung Titelkurs.

Dieser Kurs wird jetzt schwer zu halten sein. Die einzige Möglichkeit: Erlauf findet einen neuen Trainer, der das Team genauso gut einstellt. Dafür sind die Fußstapfen groß – und in Pandemiezeiten eine noch größere Aufgabe.