Schotter in 25 Metern über die Donau ans andere Ufer bringen: Seit fünf Jahren geistert die Projektidee des Hartsteinwerks Loja durch die Region. Für manche klingt es nach Utopie, für die Firma wäre der Transport via Bahn und Förderband eine umweltfreundlichere Alternative zu zigtausend Lkw. Und für andere – vor allem für die Bewohner der Krummnußbaumer Ortsteile Diedersdorf und Wallenbach – ist es eine Hiobsbotschaft.

Sie fürchten erhöhte Staubbelastung und Lärm – und dass seit Bekanntwerden der Idee keine nähren Infos fließen, macht sie misstrauisch. Zudem war das Gesprächsklima zwischen Loja und der Gemeinde zu Beginn, sagen wir mal, frostig. Keine guten Voraussetzungen, denn die Loja hält an dem Projekt fest. Fünf Jahre später sei man immer noch in der Konzeptphase, die Bürgersorgen sind nach wie vor da. Wie sagt man so schön? Durchs Reden kommen d‘Leut zam – Zeit, dass die Fakten auf den Tisch kommen und die Beteiligten einen Schritt aufeinander zugehen.