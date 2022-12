Ein guter Neujahrsvorsatz

Engelbert Dollfuß polarisiert – auch 88 Jahre nach seinem Tod. Zu keinem anderen Thema haben uns dieses Jahr so viele Leserbriefe erreicht wie zu den Berichterstattungen rund um das „Dollfuß-Museum“ in Texingtal und den Dollfuß-Platz in Mank. Die Meinungen dazu sind zwiegespalten – wie immer, wenn es um kontroverse Persönlichkeiten geht. Eine kritische Auseinandersetzung mit Dollfuß ist jedenfalls unabdingbar. Und in der Region auch überfällig.

Eine Umbenennung mit einem Streichen, Vergessen oder Auslöschen Dollfuß’ gleichzusetzen, ist falsch: Mithilfe von Experten wird schließlich das „Dollfuß-Museum“ dieses Jahr auf die Höhe der Zeit gebracht. Er bleibt also in der Region – allerdings mit der notwendigen Kontextualisierung. Dem Manker Gemeinderat sei aber der Neujahrsvorsatz nahegelegt, einen neuen Namen für den Platz zu beschließen. Einer derart umstrittenen Person darf kein öffentlicher Platz gewidmet sein.