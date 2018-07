17 Jahre ist Jonas Auer erst alt und schon wagte er den Schritt ins Ausland. Der gebürtige Ruprechtshofner unterschrieb bereits im Winter einen Vertrag beim tschechischen Fußball-Traditionsklub Slavia Prag – nach drei Jahren in der Akademie St. Pölten der nächste Schritt in Richtung Profigeschäft.

Dabei sah sich der Offensivspieler bei seiner Unterzeichnung in der zweiten Mannschaft der nördlichen Nachbarn. Zumindest das gemeinsame Training mit den Profis wurde ihm schon damals zugesichert. Nach den ersten Wochen in seinem neuen Verein entwickelt sich das eher ungewöhnliche Unterfangen in Tschechien Fuß zu fassen, als möglicher Glücksgriff. Denn sein Trainer ist von den Anlagen des Flügelspielers überzeugt und möchte ihn gänzlich im ersten Team behalten. Auch hat sich Auer bereits bei seinen Mannschaftskollegen trotz kleiner Sprachbarrieren zurechtgefunden.

Nun lautet die Devise für den Abgänger der Akademie St. Pölten, sich weiter mit Vollgas in die Mannschaft zu kämpfen. Der Weg, über Tschechien ins Profigeschäft zu kommen, ist für einen Jungspieler kein leichter Schritt. Doch wer sich mit 17 Jahren mit wenig Sprachkenntnissen in einem fremden Land durchsetzt, wird es überall als Profi schaffen.