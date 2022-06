Pöchlarn hat den Klassenerhalt so gut wie geschafft: Mit sagenhaften 19 Punkten in der bisherigen Rückrunde nach nur sechs Zählern im Herbst ist der Verbleib in der 1. Klasse West zum Greifen nah.

Der wichtigste Baustein des Erfolgs: Spielertrainer Marco Talir. Klar brauchte der Ex-Profi, der in der Hinrunde der Top-Spieler des ASK Ybbs (2. Landesliga West) war, Zeit, um sich einzugewöhnen. Mittlerweile sind die Nibelungenstädter aber sieben Spiele ungeschlagen.

Um Talir hat sich – etwa mit Tobias Brankl oder Kapitän Patrick Brandstetter, aber auch mit den Legionären – eine Mannschaft entwickelt, die sich mehr am oberen als am unteren Tabellendrittel orientieren kann.

Dass Talir nun verlängert hat, ist ein starkes Signal für den SVP. Dafür, dass Pöchlarn in der nächsten Saison eine bedeutendere Rolle spielen kann, als nur unter großem Druck den Abstieg abzuwenden.