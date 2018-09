Als Melker Anhänger gab es in der 2. Landesliga West in den letzten Wochen Zuckerbrot und Peitsche. Nach einer 1:6-Niederlage in Amaliendorf folgte ein 2:0-Heimerfolg gegen die bisher sieglosen Langenloiser. Dieser Umstand verwundert Trainer Roland Kraaibeek nicht.

Der Melker Coach wies schon vor der Spielzeit darauf hin, dass die Liga ausgeglichen ist. Kühnen Optimisten, die die Bezirkshauptstädter nach der letzten Saison mit Rang vier schon unter den Meisterkandidaten sahen, nimmt der gebürtige Holländer regelmäßig den Wind aus den Segeln. Auch berechtigt, denn die Baustelle aus der Vorsaison ist auch in diesem Jahr nicht wirklich behoben. Zwar erzielten die Melker Löwen in der Spielzeit 2017/2018 mit 62 Treffern die meisten Tore, dafür standen aber mit 54 Treffern die drittmeisten Gegentore zu Buche. Und wie sieht es jetzt aus? Die Kraaibeek-Elf hat im Moment die zweitmeisten Treffer erzielt (zwölf), aber eben auch die gleiche Anzahl erhalten.

Somit wird das Wellental der Gefühle einmal bis Winter weitergehen. Zum einem gut für die Fans, denn ein Spiel mit Melker Beteiligung garantiert jede Menge Tore. Auf der anderen Seite weniger gut für die Meisterillusionisten. Denn nur mit einer guten Defensive ist ein Platz ganz oben gesichert.