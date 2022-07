Endlich wird aufgeräumt

Auf viele, lange Worte folgen endlich Taten. Vor 25 Jahren wurde das „Dr. Engelbert-Dollfuß-Museum“ in Texingtal eingerichtet. Dass der Ausstellung im Geburtshaus des Ex-Kanzlers die kritische Auseinandersetzung völlig fehlte, wurde in der NÖN immer wieder aufgeworfen. Gestört hatte es nur wenige. Bis zur Ernennung Gerhard Karners zum Innenminister im Dezember: Mit dem Texingtaler geriet auch das museale Texingtaler Versäumnis in den Fokus der Öffentlichkeit. Diese breite Kritik war längst überfällig.

Nun steht der Fahrplan für die Neukonzeption: Das Zeithistorische Zentrum Melk und ein wissenschaftlicher Beirat knöpfen sich das verstaubte Museum vor, das Ziel ist ein Konzept für die Neugestaltung. Denen, die weiter die Museumsschließung fordern, sei gesagt: Das ist nicht der richtige Weg. Auch – oder viel mehr: gerade dieser – Teil der Geschichte gehört schließlich auf- und nicht weggeräumt.