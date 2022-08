Es bleibt eine Lücke

Mit dem Rückzug von Emmerich Weiderbauer aus der Stadtpolitik verlieren die Melker Grünen nicht nur ihr Aushängeschild, sondern auch einen Politiker, der für die Sache gelebt hat.

Es war im Jahr 1995, als Weiderbauer maßgeblich am Aufstieg der Grünen in der Stadt beteiligt war. Jahre später war die „grüne Truppe“ beinahe von keiner Veranstaltung in der Stadt wegzudenken − ein Erfolgsgeheimnis, welches Pluspunkte in der Bevölkerung und schlussendlich auch am Wahltag bedeutete.

Weiderbauer konnte aber auch poltern und nahm sich in der Sache meist kein Blatt vor den Mund. Beinahe legendär sein Ärger als Landtagspolitiker, abermals als Grüner am offiziellen Foto nicht berücksichtigt worden zu sein.

Neben den Anekdoten und dem Einsatz wird den Grünen im Bezirk aber ein bezirksweit bekannter Mitstreiter fehlen. Diese Lücke gilt es rasch mit neuen Gesichtern zu schließen.