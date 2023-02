Falsche Richtung

Stock und Stein statt Plastikspielzeug, Tipi-Zelt und Lagerfeuer statt beheiztes Kindergartengebäude. Zugegeben, das Konzept der Waldkindergruppe „Waldwiesel“ wirkt auf den ersten Blick rigoros. Ihr Credo: Die Kleinen verbringen das ganze Jahr im Freien. Ja, richtig gelesen. Und ja, auch bei Temperaturen wie den aktuellen Minusgraden.

Lässt man den gedanklichen Schüttelfrost aber einmal außen vor, hat so ein waldpädagogisches Kinderbetreuungsangebot viele Vorteile. Nicht nur seit der Pandemie weiß man, dass Bewegung an der frischen Luft das Immunsystem stärkt. Und bleiben wir bei der – fehlenden – Bewegung: Mittlerweile ist jedes vierte Volksschulkind übergewichtig.

Das Motto sollte also viel öfter „Raus mit euch“ heißen. In Emmersdorf geht‘s aber jetzt wieder in die andere Richtung. Da den Familien wegen der Krisen das Geld fehlt, stellen die „Waldwiesel“ im Sommer den Betrieb ein. Und das ist mehr als schade.