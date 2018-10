Bevor in der 2. Landesliga West die Herbstmeisterschaft endet, kommt es in Melk zum Bezirksderby zwischen den Löwen und dem ASK Ybbs. Beide Teams hinken ihren Erwartungen hinterher.

Die Melker haben vor der Saison mit einem sicheren Mittelfeldplatz spekuliert. Am Ende stehen bisher zwölf Punkte und das Abstiegsgespenst spukt schön langsam umher. Die Gründe für den suboptimalen Saisonverlauf sucht der Trainer einerseits in der Verletzungsmisere und andererseits in der Ausgeglichenheit der Liga. Obwohl auf Rang sechs liegend, ist die Ausgangslage beim ASK Ybbs mit 15 Punkten nur minimal besser.

Mit sechs Remis sind die Donaustädter der Unentschieden-Kaiser der Liga. Im Moment findet sich die Truppe von Trainer Christian Maurer in einer heiklen Tabellensituation: Nach oben hin ist der Abstand im Kampf um den Meistertitel schon zu groß. Nach unten hin haben die Ybbser nur einen kleinen Polster. Der Grund für die Ausgangsposition: die schlechte Chancenauswertung. Zudem war der Tabellensechste in den letzten Spielen bei Standardsituationen zu anfällig.

Das Derby birgt viel Brisanz. Die Melker haben die Möglichkeit, die Ybbser mit in den Abstiegskampf zu reißen und damit bei beiden Klubs für eine unruhige Weihnachtszeit zu sorgen.