Fußball mit Feuerwerk

Loosdorf lässt es krachen. Der ASK führt die Tabelle der 1. Klasse West/Mitte mit vier Siegen aus vier Spielen an, mit einem Torverhältnis von 25:3. Kein NÖ-Klub hat in der aktuellen Saison öfter getroffen – nur Zwentendorf in der 2. Klasse Wachau/Donau ist mit ebenfalls 25 Toren auf Augenhöhe.

Die Offensive rund um Markus Gruber, Martin Wetzel und die im Sommer geholten Michal Sojka und Dominik Gulas ist das Prunkstück des ASK. Trainer Michael Scheibenpflug hat es aber geschafft, die gesamte Mannschaft zu entwickeln, auch hinten nichts anbrennen zu lassen. Die Devise: Weiter, weiter, weiter!

Loosdorf steuert damit eindrucksvoll auf die Gebietsliga zu, auf den schon seit Jahren erhofften Aufstieg, für den der Verein mit der Generalsanierung der Sportanlage samt Flutlicht umso mehr bereit ist. Selbstläufer ist der Titel aber natürlich keiner. Deshalb: Weiter Feuerwerke zünden!